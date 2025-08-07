Омбудсманът Велислава Делчева с първа приемна за гражданите СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 15 / 15

Новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани на 7 август, съобщи тя на своята фейсбук страница. Приемната ще се състои в сградата на институцията на ул. "Георг Вашингтон" 22.

"Така ще бъде възстановена традицията всяка седмица общественият посредник да изслушва лично гражданите и да съдейства за решаването на проблемите", съобщава самата Делчева.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г. Тя бе номинирана за поста от ГЕРБ-СДС. За нея гласуваха 123 народни представители, 92 бяха "против", петима се въздържаха. Мандатът ѝ е пет години.

В първите си дни на поста омбудсманът се зае с редица инициативи. Тя изпрати в парламента мерки за защита правата на психично болните хора, както и сигнализира до пет институции за случай на насилие на деца в интернат.

