Омбудсманът Велислава Делчева с първа приемна за гражданите СНИМКИ

Възстановява се традицията за среща всяка седмица

07.08.2025 | 15:22 ч. Обновена: 07.08.2025 | 17:26 ч. 15

Димитър Кьосемарлиев

Димитър Кьосемарлиев

Новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани на 7 август, съобщи тя на своята фейсбук страница. Приемната ще се състои в сградата на институцията на ул. "Георг Вашингтон" 22. 

"Така ще бъде възстановена традицията всяка седмица общественият посредник да изслушва лично гражданите и да съдейства за решаването на проблемите", съобщава самата Делчева. 

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г. Тя бе номинирана за поста от ГЕРБ-СДС. За нея гласуваха 123 народни представители, 92 бяха "против", петима се въздържаха. Мандатът ѝ е пет години.

В първите си дни на поста омбудсманът се зае с редица инициативи. Тя изпрати в парламента мерки за защита правата на психично болните хора, както и сигнализира до пет институции за случай на насилие на деца в интернат. 
 

