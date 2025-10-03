3 зодии ще имат повече късмет след октомври

През месец октомври отново ни очакват интересни астрологични събития. Едни от тях са транзитът на Меркурий в знака на зодия Скорпион на 6-и и пълнолунието в Овен в същия ден. Те носят приток на марсианска енергия, която ще събуди нашия вътрешен воин.

Любовта и романтиката ще бъдат мощни теми през първата половина на месеца, тъй като сезонът на Везни продължава да се засилва с навлизането на Венера в този знак на 13-и и новолунието на 21-ви. Към края на месеца настроението става много по-леко с навлизането на Меркурий в свободолюбивия знак Стрелец на 29-и. Новите приключения и преживявания ще бъдат по-вълнуващи.

Според западни астролози 3 зодиакални знака ще се радват на положителни промени, след края на октомври, които планетите ще им донесат.

Кои са те?

1. Зодия Дева

Животът на Дева става много по-добър след октомври 2025 г. Докато сезонът на Девата, който отмина, представяше предизвикателства с енергията на затъмнението, октомври носи промяна в начина на мислене. Пригответе се да бъдете и да се чувствате по-достъпни и общителни, дори със Сатурн във вашия дом на партньорство. Меркурий в Скорпион на 6 октомври ви озарява. Настроението ви ще се подобри, както и сътрудничествата с другите, след като Юпитер аспектира планетата на комуникацията Меркурий.

Венера преминава в зодиакалния знак Везни на 13 октомври, което прави този транзит романтичен за тези, които са във връзки.

Очаквайте да се свържете с партньора си на по-дълбоко и по-смислено ниво. За необвързаните Деви, това е отлична възможност за срещи или запознанства с нови приятели. Новолунието във Везни на 21-ви също ви насърчава да се влюбите в тази нова ера. Освободете се от хватката, която ефектът на затъмнението все още може да има върху вас, и бъдете отворени да се наслаждавате на настоящите си моменти.

Създайте спомени, които носят радост, когато Слънцето навлезе в Скорпион на 22-ри. Показвайте много повече благодарност, когато Меркурий навлезе в Стрелец, започвайки от 29-и, което прави това перфектната комбинация за добавяне на повече любов в живота ви чрез подкрепата, която получавате от семейството и приятелите.

