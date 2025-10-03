Желязков: Война в Европа има и тя е на границата на Русия и Украйна

"Тъй или иначе война в Европа има и тя е на границата на Русия и Украйна. Отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие", заяви министър-председателят Росен Желязков по време на парламентарния блиц контрол в отговор на въпрос има ли данни за хибридни атаки и диверсионни групи в България.

"Светът е тревожен, защото информационните потоци, които имат свойството не винаги да носят необходимата пълноценна информация, а в своето многообразие представляват манипулация, фалшиви новини, неистински новини, хибридни въздействия върху съзнанието и емоцията на хората, които ги получават, създават това усещане за тревожност”, каза още премиерът. "Провокациите, разбира се, не са предпоставка за остра реакция и общото разбиране, че трябва да се въздържа всяка една страна член на НАТО и на Европейския съюз от остри реакции, за да няма ескалация", заяви българският премиер. По думите му цялата тенденция е да се деескалира това напрежение, но това не отменя ангажимента за ранно предупреждение за подготвеност и за политическа реакция на тези действия. А част от действията, които трябва да се предприемат”, добави Желязков.

По повод системата BG-ALERT, Желязков заяви, че тя работи.

"Системата дава своите положителни резултати от това, че конкретни географски зони и конкретно население по определени признаци, е навременно предупредено. След моето разпореждане, в рамките на две седмици, всички областни управители, кметове на общини и отговорни лица преминаха обучение по системата, каза Росен Желязков. Преценката за използване на системата зависи от тези, които имат компетенции да боравят с нея по начина и ескалацията, която е предвидена в самата система”, допълни Желязков.