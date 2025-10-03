Потопът в Елените взе жертва - поляк е загинал във вилата си

Един човек е загинал от приливната вълна в Елените, съобщи кметът на Несебър Николай Димитров. По непотвърдена информация в Свети Влас кола с двама души вътре е била отнесена в морето.

"На този етап имаме потвърждение за една загинал мъж във вила, която се намира във вилно селище Елените. Други три жени бедстваха в наводнените си къщи и са спасени от служители на пожарната", съобщи кметът на община Несебър Николай Димитров, цитиран от "Флагман".

Той не се наема да каже дали има отнесени хора в морето от малката придошла река, която потопи над 30 автомобила. Възможно е да има загинали, защото някои от тези коли са били в движение по улиците, когато е придошла водата.

Започна проверка по къщите, които са най-силно наводнени. Дъждът обаче не спира. Много улици в Несебър, Слънчев бряг, Св. Влас и Елените са буквално изкорубени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи е над 350 литра на кв.м.

С няколко високопроходими автомобили на пожарната е достигнато до северните сгради във в.с. Елените. Евакуирани са 6 човека, намерено е тялото на един мъж, който се е удавил. По първоначална информация той е поляк. Това потвърди директорът на Пожарната в Бургас старши комисар Николай Николаев, който в момента е на място и координира екипите на спасителите.

"За съжаление не можем да пуснем лодки, с които да придвижим екипи с водолази, защото течението е силно. Поискахме помощ от хеликоптер. Очаква се и дрон. Сега проверяваме сграда по сграда - от север към морето. Работят екипи на пожарната", каза той.

"Много сериозно е положението. Много вода, много наводнени къщи, обърнати коли. Дано да няма жертви", каза кметът на Свети Влас Иван Николов пред bTV.

Засега няма информация за пострадали хора, но по думите му неофициално има подаден сигнал за кола, която е взета от дъжда, с двама души вътре.

"Все още вали дъжд. Преди два часа и половина водата дойде изведнъж и всичко се заля. От всички дерета всичко е преляло. От планината имаме много големи дерета. Те имат по-малки притоци и когато дойде такава вода, става голяма беля, както стана сега“, каза Иван Николов.

Тече евакуация в "Елените". Хората са призовани да се качат на високи места заради придошлата река заради силния дъжд.

По-рано бащата на Сияна, Николай Попов, също сигнализира, че в района на Слънчев бряг има отнесени в морето хора.