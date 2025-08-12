IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Поругаха паметника на спасителите на бургаските евреи с лепенки на ген. Луков

Той се намира само на метри от общината

12.08.2025 | 16:21 ч. Обновена: 12.08.2025 | 17:20 ч.
Брутален акт на вандализъм с откровено антисемитски характер бе извършен в самия център на Бургас, само на метри от сградата на Общината. Паметникът на спасителите на бургаските евреи, издигнат преди десет години от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф", бе обезобразен, предаде БГНЕС.

Неизвестни лица облепиха монумента със стикери с образа на ген. Христо Луков – водач на пронацистките легионери в България преди 1944 г. Стикерите закриват изцяло надписите, заличавайки посланието и историческата памет, които паметникът съхранява.

От Център „Алеф" определят случая като „открит акт на антисемитизъм и ксенофобия, извършен нагло в оживена градска зона". Организацията подчертава, че дни след посегателството стикерите все още не са премахнати, което според тях е не само административен пропуск, но и изпитание за местната власт дали ще защити историческата памет, демократичните ценности и човешкото достойнство.

Паметникът, изграден от потомци на спасени евреи, е символ на признателност към Бургас – град, който по време на Втората световна война е олицетворение на човечност и съпротива срещу нацистките престъпления.

„Поругаването на Паметника на благодарността е позор за Бургас и за България. Това е изпитание дали ще позволим мракът на омразата и невежеството да заглуши светлината на паметта", заявяват от Център „Алеф".

