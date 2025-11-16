В събота Ватиканът върна 62 артефакта на коренното население на Канада като част от осъзнаването на ролята на Католическата църква в потискането на културата в Северна и Южна Америка, съобщава Асошиейтед прес.

Папа Лъв XIV връчи артефактите и придружаващата документация на делегация от Канадската конференция на католическите епископи по време на аудиенция. Според съвместно изявление на Ватикана и Канадската църква, артефактите са подарък и „конкретен знак за диалог, уважение и братство“.

Предметите са част от етнографската колекция на Ватиканския музей. Колекцията е била източник на противоречия за Ватикана в контекста на по-широкия дебат за музеите относно връщането на културни ценности, отнети от коренното население по време на колониалния период.

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана.

Ватиканът настоява, че предметите са били „подаръци“ за папа Пий XI, който е искал да отпразнува глобалния обхват на църквата, нейните мисионери и живота на коренното население, което те са евангелизирали.

Но историци, коренни жители и експерти отдавна поставят под въпрос дали предметите наистина са били дадени доброволно, като се има предвид неравенството в силите, което е съществувало в католическите мисии по това време. През тези години католическите религиозни ордени помагаха за налагането на политиката на канадското правителство за принудителна асимилация, целяща да елиминира традициите на коренното население, която Канадската комисия за истина и помирение нарече „културен геноцид“.

Част от тази политика включваше конфискация на предмети, използвани в духовни и традиционни ритуали на коренното население. Конфискуваните предмети са се озовали в музеи в Канада, САЩ и Европа, както и в частни колекции.

Преговорите за връщането на предметите от Ватикана се ускориха, след като през 2022 г. папа Франциск се срещна с лидери на коренното население, които бяха пътували до Рим, за да получат извинението му за ролята на църквата в управлението на злополучните интернати в Канада. По време на посещението им бяха показани някои предмети от колекцията, включително каяк на инуитите, колани, бойни тояги и маски, и те поискаха те да бъдат върнати, припомня Асошиейтед прес. /БТА