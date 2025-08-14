IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа във Видинско: Кола се заби в дърво, двама загинаха

Има и двама ранени

14.08.2025 | 09:54 ч. Обновена: 14.08.2025 | 10:47 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала тази нощ между видинските села Куделин и Връв, съобщиха от МВР във Видин.

Сигналът за нея е постъпил половин час след полунощ. 

При движение с несъобразена скорост от град Брегово в посока Ново село, излизайки от десен завой, 23-годишен бреговчанин - водач на лек автомобил с видинска регистрация, изгубил контрол над управлението. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение. На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. С множество травми водачът е починал по-късно във видинската болница. 

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин. 

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

катастрофа загинали видин брегово ново село
