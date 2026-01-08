Автобуси и тролеи закъсаха на заледена улица в София

Падналата суграшица, която премина в сняг рано тази сутрин в София, създаде проблеми с градския транспорт.

По информация на БНР няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването на т.нар изкачване на улица "Опълченска" след булевард "Сливница".

Превозните средства са изкачвали съдействие на авариен режим по заледения участък от пътното платно и в двете посоки.

Има вероятност от закъснения заради зимната обстановка.