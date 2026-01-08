IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Основният ремонт на Дунав мост при Русе се възобновява от днес

Той ще продължи да се извършва без спиране на движението

08.01.2026 | 07:32 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Основният ремонт на Дунав мост при Русе се възобновява от днес. Предвижда се около 8:00 часа строително-монтажните работи да се подновят в 320-метров участък в платното в посока България. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

На 17 декември м. г. работата на съоръжението временно бе преустановена, за да може по моста без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик за коледните и новогодишните празници. 

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния. 

Дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България през идните дни, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация. 

"Основният ремонт на Дунав мост ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи", обясниха още от АПИ.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли 2024 г. Той е с дължина 1057 метра, припомня БТА. 

 

основен ремонт Дунав мост Русе
