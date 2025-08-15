Вагони с дизелово гориво дерайлираха и се запалиха в Хасковско

Товарен влак с цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят близо до Симеоновград, Хасковско.

На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още пожарни екипи.

„Към настоящия момент има информация, че има инцидент с дерайлирал влак, който превозва дизелово гориво. Горят осем цистерни“, каза за bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който пътува към мястото на инцидента.

Той увери, че няма опасност за населените места.

Екипите на пожарната се борят с огъня, така че да се предотврати разрастването му.

„Предварителната информация, с която разполагам, е, че става въпрос за композиция с 34 вагона и два локомотива“, каза инженер Бойчо Скробански, председател на Националния борд за разследване на произшествията в БДЖ.

Композицията е на лицензирано железопътно предприятие за товарни превози. Тя превозва горива от Варна до Белозем, уточни той.

По думите му причина за инцидента е дерайлирането на композицията.

„Вследствие на това се самозапалва цистерна и най-вероятно пожарът се е разраснал.

„Около 5 часа, малко преди да навлезе в Симеоновград – на 10 км от Симеоновград в посока Гълъбово, дерайлират няколко вагона. Все още не е ясно колко точно. Цистерните са пълни с нафта. От преобръщането на част от вагоните се получава самозапалване на дизелово гориво. Впоследствие пожарът обхваща между пет и осем вагона“, обясни в ефира на bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов.

„Последните снимки показват, че пожарът върви към цялостно потушаване. Създали сме организация от северна страна да подходи дизелов локомотив, който да изтегли останалите незасегнати цистерни с цел да не се получи ново възбуждане на огъня“, обясни Караджов.

По думите му при инцидента няма пострадали.