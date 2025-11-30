IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Свидетелка срещу Коцев прати на ДАНС даренията за гаранцията от 200 000 лв.

Бившата служителка на община Варна Биляна Якова сигнализира и други институции

30.11.2025 | 12:26 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Кметът на Варна излезе от затворана 28 ноевмри, след като съдът му определи гаранция от 200 000 лв. Сумата бе събрана за няколко часа чрез кампании на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков и актьора Филип Буков.

Бившата служителка на община Варна Биляна Якова обаче твърди в сигнал, изпратен до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия надзор и други институции, че даренията за събирането на гаранцията от 200 000 лв. представляват злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари.

Тя поставя и въпроса защо Варненският окръжен съд е приел сумата, без да изиска проверка за произхода на средствата.

Якова е свидетел по делото срещу Коцев. Тя стои и зад основните сигнали до Общинската избирателна комисия за прекратяване на кметските му пълномощия заради превишаване на допустимия отпуск по време на ареста. В продължение на няколко години по времето на Иван Портних (ГЕРБ) Якова отговаряше за многомилионен европейски проект за модернизация на градския транспорт – проект, който предизвика редица скандали и критики от ПП–ДБ, но без последващи резултати. 

Тя беше уволнена по време на мандата на Коцев, макар не веднага, а след период, в който е работила с него – за което също дава показания.

За „Platformata.bg"/BCause (инициативата на Буков) Якова, цитирайки устава, пише: "Нито общите условия, нито описаните предназначения позволяват „политически гаранции" или гаранции на обвиняеми лица. Платформата е представена като средство за благотворителност, подпомагане на нуждаещи се, социални каузи и общественополезни инициативи. Бенефициент може да бъде само лице, което има нужда от медицинска помощ, участие в конкурс/състезание или друга социално-обществена кауза. Получателят трябва да бъде одобрен от фондацията, да сключи рамков договор и да декларира нужда". 

За фондацията „Манол Пейков и приятели" Якова също твърди, че по закона за лицата с нестопанска цел всяка фондация може да събира пари само за целите от вписания устав — социални, благотворителни, просветни и други дейности, като "използването на средствата за гаранция представлява явно отклонение от благотворителната и обществената мисия", съобщава chernomore.bg.

"Над 50% от даренията са анонимни, включително значителни суми (2 000 лв., 1 000 лв.), което създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата", заключава Якова.

