СГС остави в ареста всичките обвиняеми по случая "Исторически парк"

Софийският градски съд остави снощи в ареста всички седем обвинени по аферата „Исторически парк“. Те са задържани като участници в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. Съдебното решение идва след продължило с часове заседание по искането на прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

Няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, мотивира се съдът.

Определението не е окончателно и може да бъде атакувано пред Софийския апелативен съд.

Според държавното обвинение, всеки един от обвиняемите е имал различна роля, свързана с „Историческия парк”. Сред тях има адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино и още един мъж на по-ниско ниво от останалите.

Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала.