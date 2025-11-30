Гуцанов увери: Коледните добавки за пенсионерите не са застрашени

Обратът с бюджета няма да застраши коледните добавки за пенсионерите, увери министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Те са решени с постановление на МС.

"Има различни вектори на този протест, но разбира се, най-големият започва да става по-скоро политически, защото, ако беше само за бюджет, защото не знам каква е логиката отново да призовават в понеделник пак да има протест. Ние подходихме по един разумен начин. Може би е била лоша комуникацията, не коментирам какво и как е било. Но видяхте, че Съветът за съвместно управление веднага взе решение и Бюджетът беше оттеглен, за да може да бъде обсъден отново със социалните партньори", заяви Гуцанов пред БНТ.

Според него сега е моментът предложенията да бъдат обсъдени, а не да бъдат радикализирани. Гуцанов попита дали някой има нещо против за вдигането на минималната работна заплата, че майчинските ще бъдат вдигнати. И призова - "ако имаш нещо против тези неща - излез и го кажи".

"Но да се радикализира в една такава ситуация ситуацията в България не считам, че е най-доброто и най-разумното. Мисля, че на всеки един политик, ако иска да е държавник, то трябва да има диалог и да се коментират нещата, а не радикализиране и призоваване за някакви други действия", каза още министърът.

Борислав Гуцанов определи управлението като сложно, защото в него има партии, които са почти диаметрално противоположни, но "това е било единствената възможна конфигурация".

По думите му БСП трябва да защити своите социални виждания.

"Аз мисля, че това преразглеждане на Бюджета, което предстои, ще направи така, че Бюджетът да бъде по-добър от това, което беше. Надявам се. Въпреки че е много трудно в тази ситуация да се балансира, защото числата са безкомпромисни и математиката е точна наука. Но това, че отново започнаха разговорите съм сигурен, че ще бъдат изпипани определени детайли и ще стане по-добро от това, което беше".