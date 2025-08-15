Малък брой доброволци са се отзовали за съдействие за пожара в Пирин

Малко доброволци се отзоваха на призива на Националната асоциация на доброволците за съдействие при овладяването на пожара край Плоски, каза за БТА Явор Хаджиев, областен координатор на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ). До определения краен час за събиране - 10:00 часа, на разклона за село Плоски дойдоха трима души.

“Очаквахме да има много голям поток от доброволци. Заради сложността на пожара до днес не се приемаха доброволци, които не са обучени. От днес в овладяването на пожара могат да се включват и спонтанни доброволци. Те трябва да са облечени с дрехи от негорими материали и да са с удобни обувки”, посочи Хаджиев.

Той поясни, че основната помощ при овладяването на пожари се оказва чрез активирането на общинските доброволни формирования.

При пожар алгоритъмът за искане на помощ от асоциацията се определя от Наредбата за доброволчество. Когато възниква пожарът в землището на село Илинденци, кметът на община Струмяни Емил Илиев с писмо или телефонен разговор е отправил молба към кметовете на съседните общини да изпратят своите доброволни формирования. Така се задейства механизъм, по който доброволците се явяват на терен.

Борбата с овладяването на огъня в Пирин продължава вече 22-ри ден. В борбата с огнената стихия съдействат доброволни формирования от Петрич, Сандански, Струмяни, Благоевград и София. “Това са формированията, които са взели най-дейно участие. Има и други единични бройки от други формирования”, каза още координаторът Хаджиев.

Той коментира, че във всички 265 общини трябва да има доброволни формирования. Тяхната численост се определя спрямо броя жители в общините. При обявяването на конкурс кандидатите за доброволци подават документи, които се преглеждат, като с одобрените кандидати се провежда събеседване. Те се записват в списъка с доброволците и се обучават.

Според него всички общини трябва да създадат формирования и те да се допълнят с максималния брой членове, за да може да се разполага с достатъчно хора на терен при възникването на пожар.