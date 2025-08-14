Има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци за утре, 15 август, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България(НАДРБ) в социалната мрежа Фейсбук. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа, като в този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците.

От НАДРБ посочват, че ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. От асоциацията обясниха, че всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици, които са устойчиви на топлина, както и здрави обувки или ботуши.

От асоциацията посочват, че в случай че желаещите да бъдат доброволци нямат огнеупорно облекло, трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи на ръкавици, очила и маски, както и задължително да си носят храна и вода.

Гасенето на пожари носи реален риск за здравето, като хората, които ще се включат трябва да спазват стриктно инструкциите, предупреждават от от организацията.