IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци

Съобщението е от Национална асоциация на доброволците в България

14.08.2025 | 15:12 ч. Обновена: 14.08.2025 | 15:57 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци за утре, 15 август, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България(НАДРБ) в социалната мрежа Фейсбук. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа, като в този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците.

От НАДРБ посочват, че ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. От асоциацията обясниха, че всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи. 

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици, които са устойчиви на топлина, както и здрави обувки или ботуши.

Свързани статии

От асоциацията посочват, че в случай че желаещите да бъдат доброволци нямат огнеупорно облекло, трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи на ръкавици, очила и маски, както и задължително да си носят храна и вода.  

Гасенето на пожари носи реален риск за здравето, като хората, които ще се включат трябва да спазват стриктно инструкциите, предупреждават от от организацията.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожарникари доброволци НАДРБ Илинденци сборен пункт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem