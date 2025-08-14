Има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци за утре, 15 август, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България(НАДРБ) в социалната мрежа Фейсбук. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа, като в този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците.
От НАДРБ посочват, че ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. От асоциацията обясниха, че всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.
Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици, които са устойчиви на топлина, както и здрави обувки или ботуши.
От асоциацията посочват, че в случай че желаещите да бъдат доброволци нямат огнеупорно облекло, трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи на ръкавици, очила и маски, както и задължително да си носят храна и вода.
Гасенето на пожари носи реален риск за здравето, като хората, които ще се включат трябва да спазват стриктно инструкциите, предупреждават от от организацията.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.