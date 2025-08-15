Ключовото искане на Русия към Тръмп се подготвя от 11 години

Президентът на Русия Путин се надява да постигне нещо на масата за преговори в петък, което не е успявал да направи повече от десетилетие на бойното поле. Завладяването на Донбас, общото наименование на източноукраинските области Донецк и Луганск, е мания на руския лидер от 2014 г., пише The Times.

Когато Виктор Янукович, корумпираният прокремълски президент на Украйна, беше свален от власт през същата година по време на революцията на Майдана, Путин изпрати „малки зелени човечета“ - руски войски, преоблечени като местни сепаратисти - в Донбас. Боевете продължават оттогава.

На срещата им на върха в Аляска Путин иска да убеди президента Тръмп да подпише отказ от частите на Донбас, които остават под украински контрол. Руските войски твърдят, че са завладели целия Луганск, но голяма част от Донецк е защитавана от украински войски.

Упоритостта на украинците, защитаващи Донецк, индустриален пейзаж от шлакови купчини и въглищни мини, вбеси Путин. Въпреки всичките му твърдения за успех, руските войски са напреднали с около 30 мили по фронтовата линия на провинцията, откакто започнаха пълномащабното нахлуване в Украйна преди три години и половина.

Стотици хиляди мъже са загинали в битките за Авдеевка, Бахмут, Часов Яр и Покровск. Институтът за изследване на войната, мозъчен тръст, изчислява, че Кремъл е загубил „над пет дивизии бронирани машини и танкове“ само в битката за Покровск от октомври 2023 г. насам. Неминуемото падане на гарнизонния град беше предсказано преди повече от година, но градът остава – едва – под украински контрол.

През последните дни руските сили пробиха близо до Доброполе, създавайки опасен участък . Но украинците смятат, че са стабилизирали ситуацията и е вероятно Путин да трябва да продължи да се бори с години, за да завладее останалата част от Донецк.

Предвид тези трудности, убеждаването на Тръмп да предаде целия Донбас би било дипломатически удар за Путин - и много по-лесен, отколкото да се бие под пълно с дронове небе през километри украински противотанкови отбранителни съоръжения, минни полета и окопи.

Фронтовите линии в Донецк може да са на стотици километри от Киев, но те са ключовият камък на отбраната на Украйна. Президентът Зеленски вярва, че изоставянето на окопаните позиции в Донбас би позволило на Путин да настъпи към украинската столица, когато пожелае. Регионът, каза той, може да бъде „трамплин за бъдеща нова офанзива“.

Карл фон Клаузевиц, пруският военен стратег, е известен с твърдението, че преди два века войната е дипломация, водена с други средства. Изглежда, че Путин е успял да обърне тази идея и да обяви победа с думи, а не с оръжия.