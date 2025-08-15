IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джартов за дерайлиралата композиция: Все още продължава да изтича дизелово гориво

Няма опасност за населението, добави главният комисар

15.08.2025 | 10:33 ч. Обновена: 15.08.2025 | 12:39 ч.
Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона. От тях най-малко осем са цистерни с гориво, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който пристигна на място на инцидента.

Джартов посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво. “Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място“, каза комисар Джартов и посочи, че няма опасност за населението на селото.

По данни на началника на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов на мястото на инцидента на пожарникарите от Хасково помагат екипи от Стара Загора и Ямбол.

Причините все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.
В село Пясъчево се очаква да пристигне и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. 

дизелово гориво вагони влакова композиция изтичане на гориво Джартов
