В София: Задържаха шофьор зад волана на 3 вида наркотици

Грози го до 5 години затвор

15.08.2025 | 18:52 ч. Обновена: 15.08.2025 | 19:34 ч. 2
Снимка: БГНЕС

37-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества е задържан под стража по искане на Софийска районна прокуратура. 

На 11 август около 23:05 часа в София, обвиняемият К.Г. управлявал лек автомобил марка „Ситроен“ по ул. „Рилска обител”, когато бил спрян за полицейска проверка. Полицаите му направили „Дръг тест“, който отчел, че обвиняемият е шофирал автомобила след употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин.

К.Г. е осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 5 години и „глоба“ от 2000 до 10 000 лева.

К.Г. беше задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че К.Г. може да извърши друго престъпление и му наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. 

