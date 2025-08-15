IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Мъж и 14-годишен са изчезнали в морето край Слънчев бряг

До момента и двамата не са открити

15.08.2025 | 18:00 ч. Обновена: 15.08.2025 | 19:41 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са изчезнали в морето край курортния комплекс Слънчев бряг, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в късния следобед вчера, в района на хотел “Вянд“.

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година. До момента и двамата не са открити.

От полицията посочиха, че на този етап бурното вълнение не позволява организирането на издирвателни действия. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

слънчев бряг море удавени
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem