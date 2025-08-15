Мъж и 14-годишен са изчезнали в морето край Слънчев бряг

Двама души са изчезнали в морето край курортния комплекс Слънчев бряг, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в късния следобед вчера, в района на хотел “Вянд“.

Първо в морето е влязло момче, родено през 2011 година, след него и негов роднина, роден през 1995 година. До момента и двамата не са открити.

От полицията посочиха, че на този етап бурното вълнение не позволява организирането на издирвателни действия.