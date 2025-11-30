Коцев: Ще отида до него сам и пеша на работното си място за първи път от 8 юли

Освободеният от ареста кмет на Варна Благомир Коцев се готви за първия си работен ден след излизането от ареста. Той обяви, че както винаги, ще отиде на работното си място пеша. Ето какво написа Коцев в социалните мрежи.

"В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил.

В цялата страна утре вечер се организират протести срещу бюджета. Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация.

Първият ми работен ден се очаква да е дълъг, така че с радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа.

Нямам търпение да съм отново сред вас!"

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Той бе освободен преди няколко дни под гаранция от 300 000 лева, които бяха събрани от негови последователи.