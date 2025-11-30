Борбата на Зеленски за оцеляване е по-лична от всякога

На 20 ноември в президентския дворец на Украйна Володимир Зеленски седеше на маса пред закрито събрание на около 200 членове на парламента, принадлежащи към неговата политическа фракция. До него седеше Андрий Ермак, неговият влиятелен началник на кабинета и близък довереник.

Срещата беше свикана, за да се обсъдят разкритията на украинските антикорупционни агенции НАБУ и САПО, които дни по-рано започнаха мащабно разследване на висши членове на кабинета на Зеленски, обвинявайки ги в отклоняване и пране на 100 милиона долара от държавната компания за атомна енергия. Двама министри бяха принудени да подадат оставка, а близък приятел и бизнес сътрудник на президента избяга от страната.

Това беше едва втората среща от този вид, проведена от Зеленски

Първата беше през 2019 г., след като той спечели общите избори. Според един от присъстващите, както президентът, така и началникът на кабинета му са се чувствали все по-неудобно, след като една от депутатките, Маряна Безугла, се е изправила, за да призове за уволнението на Eрмак, който се е превърнал в гръмоотвод за критики, докато войната се проточва.

"Андрий се изчервяваше от срам", твърди един от присъстващите. "Съжалих го, защото беше денят преди рождения му ден.“

Няколко други в стаята сякаш се съгласиха с Безугла, че Ермак трябва да си тръгне, но Зеленски категорично защити съветника си и отказа да го уволни.

Малко повече от седмица по-късно всичко се промени. В изявление, публикувано в социалните медии, президентът обяви, че Ермак е подал оставка, след като НАБУ и САПО извършиха изненадващо обискиране в офиса и частния му апартамент в петък сутринта. Говорител на Ермак заяви, че той сътрудничи напълно на разследванията и посочи, че не му е връчено известие за подозрение, което означава, че в момента не е заподозрян.

Сега въпросът е дали Зеленски може да преживее неизбежния удар от загубата на най-доверения си съветник и дали жертвата на Емрак ще бъде достатъчна, за да задоволи депутатите от опозицията и широката украинска общественост. Трудностите му се утежняват от скорошните възприемани провали във войната - ключовият логистичен център Покровск беше ефективно превзет от руски войски по-рано този месец, а продължаващите мирни преговори се възприемат от мнозина в Украйна като капитулация пред Москва.

Един депутат от опозицията заяви, че допълнителни проучвания, които все още не са публикувани, показват, че рейтингът на одобрение на президента е спаднал значително през последните седмици.

Александър Мережко, високопоставен депутат от партията "Слуга на народа" на Зеленски и бивш съветник в предизборната кампания на президента, който сега е председател на влиятелната комисия по външни работи, заявява пред The ​​Sunday Times:

"Мисля, че беше в интерес на президента и страната поне да отстранят от длъжност Ермак, докато тече разследването. Той беше добър началник на кабинета, но това не бива да хвърля сянка върху президента, особено когато се водят толкова сериозни мирни преговори."

В събота Зеленски заяви, че е назначил секретаря по национална сигурност Рустем Умеров да замени Ермак в мирните преговори и че Умеров незабавно се отправя към САЩ за по-нататъшни разговори. Зеленски ще се срещне с Еманюел Макрон във Франция утре.

Разследването за широко разпространената корупция на върха на украинското правителство тайно продължава повече от 15 месеца. Според НАБУ и САПО, това включва обширни телефонни подслушвания, които заловиха заподозрени, използващи кодови имена и говорещи загадъчен език.

Членове на вътрешния кръг на Зеленски са обвинени в отклоняване и пране на около 100 милиона долара средства от държавната компания за ядрена енергия "Енергоатом". Разследващите заявиха, че обвиняемите са оказали натиск върху изпълнителите на компанията да плащат подкупи до 15 процента. Ако те откажат, са им били отказвани плащания, дължими от "Енергоатом", Схемата изглежда е използвала правило на военно положение, което предотвратява събирането на дългове от компании, предоставящи основни услуги.

Досега агенциите са обвинили осем души в участие, но Ермак не е един от тях. Те твърдят, че престъпната мрежа е била водена от Тимур Миндич, който е съсобственик на продуцентска компания, основана от Зеленски. Миндич е избягал от Украйна часове преди обиск в имотите му и се смята, че се укрива в Израел. Той не е коментирал публично случая.

Ермак е критикуван от началото на инвазията

Той е възприеман от някои като сянка на неизбран служител, контролиращ правителството. Фрустрацията достигна своя връх през лятото, след като беше установено, че е организирал опит за неутрализиране на независимостта на НАБУ и САПО, като ги постави под правителствен контрол. Ходът предизвика широко разпространени протести, които принудиха Зеленски да направи обратен завой.

Предполагаемото участие на енергийния сектор на Украйна в схемата е особено болезнен въпрос - руски дронове и ракети причиниха широко разпространени прекъсвания на електрозахранването, като удариха електроцентралите на страната през последния месец. Кира Рудик, лидерът на "Холос", опозиционната партия в украинския парламент, заяви, че е била принудена да провежда срещи във фоайета на хотели, защото офисът ѝ в момента е без електричество.

"Имаше толкова много "болезнени неща в тези записи", казва тя пред The Times. "Например, те говореха за това как не трябва да изграждаме защита за нашата енергийна инфраструктура. Казаха, че това е загуба на пари." Много е болезнено да си помислим, че цялото това доверие от световните лидери и от украинския народ, които всички работеха заедно за доброто на Украйна, се използва от тесен кръг на президента за създаване на тази мащабна корупционна схема. Изправени сме пред невероятно тежка зима.“

В дните след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Рудик, заедно с другите опозиционни лидери в парламента, сключиха споразумение да не критикуват публично Зеленски по време на войната. Петро Порошенко, бившият президент и лидер на втората по големина партия в Украйна, Европейска солидарност, дори се срещна с бившия си противник, за да предложи официално подкрепата си.

Днес картината е много различна

Въпреки че повечето все още внимават да избягват да говорят открито срещу президента, за да не бъдат използвани като боеприпаси в руската пропаганда, Рудик и Порошенко не се въздържат, когато става въпрос за политическия естаблишмънт около Зеленски.

В изявление, публикувано в петък вечерта, Порошенко заяви, че случаят с корупцията се е превърнал в национален риск, наравно с пълномащабното нахлуване, и призова за оставката на всички, свързани с Ермак.

"Компрометираното правителство също трябва да си отиде", казва той.

Въпреки че се е погрижила да избегне директно обвинение срещу Зеленски, Рудик споделя, че ѝ е "много трудно да предположи, че президентът не е знаел" за злоупотребата, предвид участието на неговите министри и съветници.

Преди да се проведе разследването на Ермак, двамата лидери на опозицията започнаха да събират подписи за вот на недоверие към военновременната власт. Те настояват за назначаване на ново правителство на националното единство, съставено от депутати от други партии.

Предложението е малко вероятно да стигне до дебат, като се има предвид, че "Холос" и "Европейска солидарност" разполагат само с гласовете на общо 46 депутати, което е далеч под 226-те, необходими за мнозинство. Но действията създават атмосфера на несигурност относно политическото бъдеще на страната. Разбира се, че частно някои депутати от партията на Зеленски са признали, че правителство на националното единство може би не е чак толкова лошо нещо.

Мережко, който заяви, че продължава да подкрепя президента напълно, го определи като идея, "струваща си сериозно обмисляне".

Според украинските медии има дори няколко души от партията "Слуга на народа" на Зеленски, които се обмислят дали да подадат оставка и да седнат в парламента като независими депутати. С работещо мнозинство от само четирима, не би било нужно много, за да се дестабилизира правителството.

Около половината от депутатите на Зеленски са избрани по партийна листа, което означава, че ако подадат оставка, ще загубят мястото си. Но другата половина, избрана на избирателен принцип, няма такива ограничения. На въпрос колко депутати от "Слугата на народа" обмислят да дезертират, високопоставен източник от партията признава мрачно:

"Повече от четирима."

Мережко казва:

"Истинският лакмусов тест ще бъде пленарното заседание на парламента [тази] седмица. Депутатите ще бъдат помолени да гласуват за бюджета, което винаги е трудно. Ще бъде интересно да се види колко от тях ще изберат да гласуват против президента."

Рудик каза, че според нея Зеленски няма гласовете, за да приеме бюджета си, който включва парично плащане от 1000 гривни (18 британски лири) на всеки гражданин. Той може да реши да го отложи за втори път, след като беше отложен от предходната седмица. Някои опозиционни политици заявиха, че възнамеряват да изменят бюджета, за да изискват нови закони против корупцията.

Въпреки че загубата на гласуване за бюджет не води до спиране на работата на правителството, както в Съединените щати, тя поставя под съмнение разходите за критична инфраструктура, включително противовъздушна отбрана за енергийния сектор.

Това би бил и пореден удар върху доверието в Зеленски като лидер

С достатъчно дезертьорства и загуба на голямо парламентарно гласуване, той може да бъде притиснат в ъгъла и принуден да приеме правителство на националното единство или поне коалиция.

С оставката на Ермак президентът е изправен и пред по-голямо предизвикателство. Неговият началник на кабинета ръководеше преговорния екип на Украйна в мирните преговори със САЩ, така че напускането му може да окаже допълнителен натиск върху последния кръг дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Предложената сделка беше представена за първи път от американския екип по-рано този месец и веднага се оказа спорна. Въпреки че Украйна е отправила свои собствени контрапредложения, мнозина в страната все още виждат новата версия като капитулация. На централния площад Майдан в Киев на 27 ноември Никита, 27-годишен командир на взвод в украинската армия, нарече сделката "предателство".

Той беше там, за да отдаде почит на загиналите другари, коленичейки пред море от синьо-жълти знамена, панделки и портрети на войници, загинали в действие.

"Няма нищо добро в тази сделка за Украйна", казва той. Посочвайки паметника зад себе си, той добави: "Колко хора трябваше да умрат за тази сделка?" Той е "много ядосан" от обвиненията в корупция. "Моето подразделение дори няма достатъчно пари, но все още намират начини да забогатеят."

Васил Пазиняк, 58-годишен лекар от Киев, определи мирните преговори като "безсмислени" и нарече Зеленски "мафиотски бос", настоявайки той да се оттегли.

Александър Роднянски, един от бившите икономически съветници на Зеленски, написа в The Economist миналата седмица, че предвид обвиненията в корупция и спорното мирно споразумение, президентът може да реши да подаде оставка.

Това е малко вероятно и не е ясно кой би могъл да го замести. Според конституцията на страната, докато е в сила военно положение, не може да се провеждат избори и въпреки че не е имало проучвания на общественото мнение от началото на корупционния скандал, Зеленски все още далеч изпреварва политическите си съперници по популярност.

Единственият човек, който се доближава до президента в проучванията, е Валерий Залужни

Той беше освободен от военната си позиция през февруари миналата година, ход, широко възприеман като президент, който отстранява потенциален противник.

Едно от условията на 28-точковия мирен план беше провеждането на общи избори скоро след прекратяване на огъня. Проучване, проведено от социологическа агенция Socis през октомври, предполага, че Залужни може да победи Зеленски на потенциални бъдещи избори. Популярността му произтича главно от статута му на военен герой, който е ръководил отбраната на страната по време на началната фаза на инвазията.

На въпроса за кого биха гласували, ако утре имаше избори, няколко души в центъра на Киев миналата седмица, включително войникът Никита, ентусиазирано посочиха Залужни. Пазиняк се съгласява и казва, че генералът е "надежден, патриотичен и против корупцията".

Людмила Долгоновска, бивша служителка на Залужни, която е написала официалната му биография, казва, че той притежава много от качествата на велик лидер.

"Той беше изключително добър в работата си. Харизматичен е, добър комуникатор и отличен организатор", допълва тя.

Но хора, близки до Залужни, предполагат, че въпреки популярността му, е малко вероятно той да се кандидатира за най-високата позиция. Един човек, който е работил в тясно сътрудничество с генерала, каза, че нямат представа за неговата политика или кого би могъл да избере за политически съветници.

В статия за „Телеграф“ в събота Залужни не спомена спекулациите, но заяви, че краят на войната ще предостави "шанс за политическа промяна, за дълбоки реформи, за пълно възстановяване, икономически растеж и завръщане на гражданите". Той също така се застъпи за "укрепване на основите на правосъдието чрез борба с корупцията и създаване на честна съдебна система“, заявявайки, че това е „невъзможно без ефективни гаранции за сигурност".

Засега, поне, консенсусът остава, че откритото несъгласие би нанесло сериозни щети на способността на Украйна да се защитава и би могло да даде сили на руската пропагандна машина. Въпреки че Рудик потвърждава, че ще продължи да настоява за вот на недоверие срещу кабинета, тя казва, че страната дори не обмисля ход за замяна на Зеленски.

"Тези обвинения в корупция са болезнени", допълва тя. "Но не говорим за избори или нещо подобно, защото всички знаем, че трябва да се концентрираме върху нещо, което е много по-спешно. Оцеляването."