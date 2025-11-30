Ребрандирането на Джордан Бардела: Той ли ще е следващият президент на Франция?

Джордан Бардела се е преобразил. Подобно на много от новото поколение десни европейски политици, той има спретната си прическа и остро скроени костюми. А сега добави към това очила и лека набола брада.

Всичко това е предназначено да постигне две неща: да изчисти исторически токсичната и расистка крайнодясна марка и да прикрие младостта си.

Бардела е само на 30 години, има малък житейски опит извън политиката, но ще бъде следващият президент на Франция през 2027 г., ако новите проучвания се окажат верни.

Ребрендирането работи. За първи път тази седмица френската социологическа компания Odoxa прогнозира, че Бардела ще спечели президентските избори, независимо от конкуренцията му.

Бардела има силно присъствие в социалните медии - 1,2 милиона последователи в Instagram, 2,2 милиона в TikTok. Това привлича млади последователи, които се идентифицират с този млад претендент.

"Откриваме, че той мисли за нас, за бъдещите поколения и че се опитва да подобри нещата за нас", каза ни младо момиче, докато чакаше Бардела да пристигне на последната спирка от националното си книжно турне. "Наистина чувстваме, че той е до нас." "Всичко, което казва, е наистина добро", добави приятелката ѝ. "Той има и малко чувство за хумор."

Нито една от двете обаче още не е достатъчно голяма, за да гласува. Но ще бъдат, когато дойдат следващите избори.

Платформа за президентството

Новата книга на Бардела, "Какво искат френските хора", е неговата снимка на Франция днес - разказана през очите на 21 обикновени французи, вероятно внимателно подбрани. Сборникът с разкази рисува картина на страна, отдалечила се от националната си идентичност. Това е платформата на Бардела за кампанията му за президент през 2027 г.

SkyNews прекарва деня с него по време на неговото книжно турне (старт на кампанията) в град Везул в Източна Франция. Това е класическа нова територия на Националния митинг. Градът е гласувал за дясната партия на последните два избора, а депутатът му е друг 30-годишен мъж, подобен на Бардела.

"Мамка му, врагът", отбелязва един човек, когато чува екипът на SkyNews да говори английски. "Бяхте ли в битката при Ватерло?"

Приемът, който Бардела получава, особено сред младите, е истеричен. В продължение на повече от час, докато дъждът се сипе, той е заобиколен от тълпа, която вика името му и нахлува в полезрението му за ценно селфи. Бардела не бързаше, усмихвайки се за стотици снимки, достатъчно проницателен, за да знае, че всеки кадър публикуван в Instagram или Facebook е безплатна реклама за кампанията му.

Но не всеки е фен...

Везул е приятелски настроен терен за Бардела, но Националното събрание остава токсична марка в очите на много хора. Много французи не искат да го видят следващия си президент.

С гасненето на светлината и преместването на Бардела от една пазарна сергия на друга на годишния градски панаир, той внезапно бе нападнат от местен ученик, който хвърли брашно по него. Бардела веднага беше натикан в близка беседка и бързо обградена от съветници и охрана.

Нападателят му, 17-годишен младеж, беше арестуван и отведен от полицията, която иначе стоеше отстрани, докато циркът преминаваше.

Елегантният син дъждобран на Бардела вече беше покрит с бял прах. Атмосферата стана студена като в късната ноемврийска вечер. Охраната му се опитва да спре камерата на SkyNews, светвайки с прожектори в обектива й и физически заплашвайки журналистите, докато ескортираха човека си през вече до голяма степен пустите сергии на пазара.

"Следващия път ще те набия", вика един от тях, размахвайки чадър.

Каналите на Бардела в социалните медии по-късно не споменаха инцидента. Малко по-късно, почистен и нови дрехи, Бардела отново се усмихваше и позираше за още селфита в хотел в центъра на града.

Дали на Франция ѝ е писнало от "експерти"?

Навън стотици чакаха в студа и ръмежа, за да получат подписи на своите екземпляри от книгата му. Образът на дългите опашки из цяла Франция е нещо, върху което екипът му в социалните медии се е фокусирал.

Бардела има малък или никакъв опит извън политиката, след като се е присъединил към Националното събрание на 16 години и е напуснал университета. Младостта му и липсата на друга кариера са критика, която той отхвърля с добре репетиран отговор.

"Това е аргумент, който често чувам от политическите си опоненти, но само когато им е удобно", казва той пред SkyNews."Когато кметът на Ню Йорк е избран на 34 години, левицата аплодира. Когато Габриел Атал става министър-председател на 33 години, десницата аплодира. Не вярвам, че възрастта е гаранция за ефективност. В продължение на 30 години страната ни се ръководеше от хора, за които ни казваха, че са експерти: хора от елитни училища, хора, представяни ни като най-блестящите умове във финансите. Не можем точно да кажем, че резултатите са били изключителни."

Детоксикация на марката

Той и партията се опитаха да се дистанцират от открито антисемитските и расистки възгледи на своя основател Жан-Мари льо Пен.

Дъщерята на Льо Пен, Марин, остава матриарх на партията, но ѝ е забранено да се кандидатира за длъжност, след като беше призната за виновна в присвояване на средства по-рано тази година. Тя ще обжалва, но ако загуби, Бардела е избраният от нея наследник.

Бардела посети мемориала на Холокоста Яд Вашем в Йерусалим и прекъсна връзките си с екстремистката партия "Алтернатива за Германия" в Германия. Но той все още се придържа към това, което мнозина биха сметнали за крайни възгледи за имиграцията, класифицирайки я като "сериозна извънредна ситуация" и обещавайки да премахне "правото на земята" - автоматичното право по рождение на френско гражданство.

"Всички европейски страни, включително Обединеното кралство, осъзнават, че имиграцията представлява заплаха за основните баланси в обществото и за европейските общества като цяло, защото създава напрежение, подхранва несигурността, нарушава нашата идентичност и поставя икономическа и социална тежест върху публичните финанси", казва той.

Бардела се е въздържал да предложи "Фрекзит", но възгледите му за ЕС са ясни и отношенията на Париж с Брюксел несъмнено ще се променят, ако той влезе в Елисейския дворец.

"Всеки път, когато Европейският съюз се замесва в нещо, това се превръща в бедствие", казва той. "Предадохме селското стопанство на ЕС, това беше бедствие. Предадохме енергетиката на ЕС, компаниите затварят във Франция, защото цените на енергията и правилата за ценообразуване на ЕС се покачиха рязко, особено след началото на войната в Украйна. Поверихме имиграционната политика на ЕС, отново беше бедствие."

Той вижда Обединеното кралство като основен играч във визията си за преобразена Европа:

"Това е велика страна, исторически и географски. Вярвам, че в Европа на нациите Обединеното кралство би намерило нова роля."

И той е проукраински настроен, казвайк, че "мирно споразумение не може да бъде сключено при условията на Русия, защото не подценявам и никой не бива да подценява намеренията и амбициите на президента (Владимир) Путин".

Бардела се възползва от дисфункцията и дълбоката непопулярност на администрацията на Еманюел Макрон. Четирима министър-председатели за малко повече от година оставиха френската общественост разочарована и разочарована от настоящото ръководство.

Съотношението дълг на страната към БВП достига кризисни нива.

Бардела със сигурност представлява нещо различно и френската общественост, колкото и скептична да е, може би просто е достатъчно отегчена от настоящото поколение политици, за да му направи залог след 18 месеца.