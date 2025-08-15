В София тече акция за шофьорски книжки със съмнителен произход

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е разпоредил на територията на цяла София да бъде извършена специализирана полицейска операция, като целта е извеждане в известност на максимален брой водачи, които притежават шофьорска книжка със съмнителен произход, съобщи пред медии комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно към СДВР.

Комисар Тодорова посочи, че след приключване на операцията ще бъде направена щателна проверка на всички автошколи. Също така ще бъде сигнализирано Министерство на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверенията, които се издават оттам и се подават в КАТ за издаване на шофьорска книжка, добави тя.