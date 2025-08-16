Сирийски лекар е загиналият в разсечения от Виктор автобус в София

Загиналият в зверската катастрофа в София е сирийски лекар. Доктор Иса Али е жертвата на 21-годишния Виктор Илиев, който буквално разсече автобус на градския транспорт, след като се заби в него с висока скорост, съобщава във фейсбук профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали.

Д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, е и единствената жертва. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. Трима от тях се борят за живота си в две болници - Военномедицинска академия и "Пирогов".

Илиев е шофирал със 170 км/ч, минал е на червено, а остров на спирка е вдигнал колата във въздуха и така се е забил в рейса.

Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата на Виктор са ранени. Той се отървал само със счупена ръка.

Виктор Илиев е задържан.

Полицията разкри, че има книжка едва от две седмици, за които вече е натрупал шест фиша с глоби. Непосредствено преди катастрофата също е бил глобен.

В социалните мрежи Илиев се изживява като инфлунсър и демонстрира околен живот с клипчета с пачки пари и зад волана на скъпи автомобили. От тях става ясно, че той е шофирал коли далеч преди да изкара книжка. Той все още не е завършил средното си образование, въпреки, че е на 21 години.