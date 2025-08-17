Виктор, шофьорът убиец на д-р Али, бил надрусан с райски газ

21-годишният Виктор Илиев, който в нощта четвъртък срещу петък уби човек и рани шестима, след като се вряза с колата си в автобус, е бил надрусан с райски газ.

Това разкри братовчед му Петър, който му е дал колата. Неговата е била още в сервиза. Преди да тръгне, Виктор му обещал да кара бавно.

"Той ме помоли да му услужа с моята кола, за да може да отиде да се види с някакво момиче….. Казах му "окей“ и в 12 часа се разделихме“, каза Петър Георгиев.

Виктор взема колата, в нея се качват бившата му приятелка, момче и момиче. В ръцете им според Петър е имало и флакон с райски газ.

Минути след полунощ на бул. "Константин Величков“ колата удря автобуса.

"Според мен явно е бил под влиянието на този балон, защото на клипчета се вижда, че той не е могъл да спре“, коментира Петър.

"Като цяло Виктор не е такова момче, той е бедно, скромно, тихо момче“, допълва той.

Вчера стана ясно, д-р 61-годишният д-р Иса Али е получил обаждане за помощ през нощта и веднага се отзовал. Това разказа пред bTV жената, която живее със сириеца от няколко години.

Във фаталната вечер също били заедно. Тогава телефонът му позвънил. Казал, че някакво семейство ще го чака на летището и тръгнал, разказа жената. Тя пази самоличността си, защото се страхува от извършителя и близките му.

Инцидентът станал буквално минути, след като сириецът се качил в автобуса.

През последните години Иса превеждаше и намираше квартири на сирийци. Помагаше по всякакъв начин, разказа още жената.

В последно време е нямал достатъчно работа и финансовите средства не достигали. Това било причината да се качи на автобус, а не да вземе такси.

Жената го чакала няколко часа и непрекъснато му звъняла, но не получила отговор. Разбрала от близки за катастрофата, които гледали телевизия.

Приемам това като атентат, убийство, жестокост, категорична е жената. Тя била в омагьосан кръг, защото иска да погребе любимия си, но тялото му може да бъде предадено на близките му, тъй като те са в Сирия и не могат да дойдат.

Според експерти няма как да се докаже дали Виктор е използвал райски газ, това обаче би могло да повлияе на обвинението му.

Мощния автомобил е на лизинг. В понеделник е трябвало нотариално да бъде прехвърлен на Николай. Това няма да се случи, защото колата вече е веществено доказателство.

Утре предстои градската прокуратура да поиска задържане на 21-годишния шофьор под стража, на когото вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Все още не е разпитано едно от момичетата от автомобила, заради тежкото му състояние.

Състоянието на пострадалите остава тежко. Четирима са във Военно-медицинска академия. Двама от пострадалите са с опасност за живота, един остава в неврохирургията за наблюдение, а четвъртият е пратен за домашно лечение. Останалите двама пострадали са в Пирогов, също с опасност за живота.