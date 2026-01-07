Как да се справим с януарската депресия?

След празничния блясък януари често идва със сиви дни, ниски температури и спад в настроението. Ако усещате умора, липса на мотивация и желание да се завиете с одеяло до пролетта – не сте сами. Добрата новина е, че има малки, но ефективни начини да върнем светлината в ежедневието си. Кои са те?

Погрижете се за тялото си с нежност

Януари не е месец за крайности. Вместо строги диети и изтощителни тренировки, изберете балансирана храна, топли супи, чайове и умерено движение – йога, стречинг или разходки. Когато тялото се чувства добре, умът го следва.

Създайте си малки ритуали за радост

Чаша ароматно кафе сутрин, любима книга вечер или дълга вана в края на деня – тези малки моменти дават усещане за контрол и удоволствие. Направете ги част от ежедневието си и ги очаквайте с нетърпение.

Пуснете слънчевата светлина

Изследванията показват, че излагането на ярка светлина след събуждане е много ефективно при лечение на зимна депресия. Клиниката Майо съветва, че светлинната терапия може да помогне за облекчаване на симптомите, когато се използва самостоятелно или с други лечения, като медикаменти или аеробни упражнения. Светлинната терапия имитира естествената външна светлина и има положителен ефект върху мозъчните химикали, свързани с настроението.

Купете си клинично тестван осветителен уред, отворете щорите и завесите, подрежете клоните на дърветата и седнете по-близо до прозорците за допълнителна доза слънчева светлина.

Източник: 8 начина да се справим с януарската депресия