Домът ви гори - имате само 3 минути за спасение

Преди 40 години, когато в дома избухнеше пожар, семейството разполагаше със средно 17 минути, за да избяга. Днес това време е сведено до едва три минути. Причината? Една дума: синтетика.

Става въпрос за фундаментална промяна в начина, по който са изградени и обзаведени съвременните жилища. През 70-те години домовете са били пълни с мебели от масивна дървесина и тъкани от естествени материали – памук, вълна, лен, естествена кожа. Пожарите в такива пространства се развивали по-бавно, давайки достатъчно време за реакция, събуждане и бягство.

Но днешната реалност е различна. Модерните домове, обзаведени с евтини и леки материали – от синтетични тъкани, пяна, пластмаса и ламинирани плоскости – създават перфектна среда за експлозивно разпространение на пламъци. Мебели, завеси, килими, дори масичките за кафе са изработени от нефтени производни, които се възпламеняват за секунди, горят с много по-висока температура и отделят огромни количества отровни газове.

Underwriters Laboratories – водеща международна организация за безопасност – провежда впечатляващ експеримент. Те създават два напълно обзаведени стаи: едната в стил 70-те години, с автентични материали, другата – типична модерна всекидневна. И двете се подпалват едновременно.

Резултатът е шокиращ. Винтидж стаята тлее и се разгаря бавно – нужно ѝ е над половин час, за да бъде напълно погълната от пламъците. Съвременната стая обаче се превръща в огнен ад за под три минути.

Това, което убива в повечето случаи, не са изгарянията, а димът. Съвременните синтетични материали при горене отделят гъст, токсичен дим, богат на въглероден оксид, водороден цианид и други отровни газове. Тези вещества могат да ви направят неспособни да се движите или да загубите съзнание още преди пламъците да ви достигнат.

Повечето от нас нямат възможност да премахнат синтетичните материали от домовете си. Но това не значи, че не можем да се подготвим по-добре. Работещите противопожарни аларми са първата и най-важна линия на защита.

Също толкова важно е да имате ясен план за евакуация. Всеки член на семейството – включително децата – трябва да знае поне два изхода от всяка стая, къде да се съберат всички след евакуация, и какво да правят, когато алармата се включи.

Трите минути, които имате, могат да спасят живот – ако знаете как да ги използвате. /Труд