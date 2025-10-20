Радев призова Унгария да убеди Скопие в конституционните промени

Обсъдихме ситуацията в Западните Балкани и разширяването на ЕС. България остава двигател на тези процеси и подкрепяме нашите съседи по европейския път, на държим оценката да се дава на база собствени заслуги. Призовах унгарската страна, която има възходящи приятелски отношения със Северна Македония, да убеди нашите братя, че промяната в Конституцията и Европейският консенсус са неотменимо условие за членство в ЕС. Това заяви президентът Румен Радев след среща с Тамаш Шуйок.

"Отлична възможност да продължим конструктивния диалог. Отбелязваме вековните исторически и културни връзки между нашите две страни“, каза Радев.

Партньорството ни е образцово, подчерта той, като посочи: „Унгария е сред водещите чужди инвеститори в нашата страна, стокообменът расте. В рамките на ЕС сме на сходна позиция, че свързаността е важно условия за икономическото развитие.“

„Показателно е сътрудничеството в енергетиката с усилията за нови интерконектори и диверсификация на газовите доставки. Това се отчита с благодарност от унгарската страна“, продължи Радев.

Българският държавен глава благодари за подкрепата на Унгария за присъединяването към Шенген и за опазването н паметта на българските войници от Втората световна война.

„Важно място заема българската общност в Унгария. Благодаря на президента Шуйок, че включи представители на тези организации в своята делегация“, заяви Румен Радев.

„Само преди дни в Унгария българската градинарска традиция беше вписана в регистъра за нематериално културно наследство в Унгария“, уточни той.

Унгарската страна не се отклони от рационална позицията за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе единствено до още повече жертви, още по-големи разрушения и още по-големи загуби на територия от страна на Украйна“, каза Румен Радев по повод на предстоящата среща в Будапеща на Владимир Путин и Доналд Тръмп. В резултат на тази рационална позиция, съвсем естествено сега Будапеща ще бъде домакин на очакваната от всички нас среща между президентите Тръмп и Путин, добави президентът.

Българският държавен глава отбеляза, че важен акцент в разговорите между него и Шуйок са били конфликтите в Близкия изток и продължаващата война в Украйна.

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок пък заяви, че Унгария подкрепя България да стане по-бързо член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Унгария подкрепя България да стане по-бързо член на ОИСР. Нашата обща цел и ангажимент е Западните Балкани да бъдат част от ЕС. През миналата година ние направихме значителна крачка Албания, Сърбия, Черна гора и Молдова да напреднат към Съюза.

Войната не е решение. Изключително горди сме, че Будапеща ще открие нова страница в този процес, каза Шуйок относно предстоящата среща за Украйна между Тръмп и Путин.

Унгарският президент е в България по покана на Радев. По-рано днес двамата разговаряха „на четири очи“ в сградата на президентската институция.