Здравният министър не знае има ли решение за нов кабинет

Здравният министър доц. Силви Кирилов даде коментар за евентуалното бъдеще на кабинета “Желязков” и ще има ли преструктуриране. Депутатът от ИТН подчерта, че решението за структурата на нов кабинет е политическо и не зависи от него лично, но увери, че ще продължи да изпълнява задълженията си в интерес на здравната система и гражданите.

“Аз все още не зная да има решение относно нов кабинет или участие на други партии в него“, каза министър Кирилов и добави: “Разбира се, министър е професия, но политиката не е само професия - тя е и отговорност. Аз се съгласих да поема тази длъжност, защото имаше конкретни програми и действия, които трябваше да бъдат започнати и организирани“.

Министърът посочи, че дългогодишният му опит в здравеопазването му позволява ясно да вижда проблемите и неравновесието в системата.

“Аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм целия си живот в здравеопазването и сега, чрез действията си, се стремя да бъда в полза на хората. Още повече, че хората се обръщат към здравната система, когато имат сериозен проблем. За това обаче е нужно време - не може всичко да стане с магическа пръчка“, категоричен е Кирилов.

На въпрос дали би останал на поста си, ако в новото правителство участват партии като ДПС-НН, министър отговори, че това е политическо решение, което се взема “на друго ниво“.

“Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел и смятам, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати. Ако тази програма продължи, не виждам причина да не продължа и аз“, уточни здравният министър.