Мъж счупи ръката на дъщеря си с тояга, оставиха го в ареста

Софийският районен съд задържа под стража 52-годишен мъж, причинил средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. На 15 октомври в къща в Банкя обвиняемият е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като ѝ е счупил кост на лявата предмишница, причинявайки ѝ средна телесна повреда.

По случая се води разследване. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран.