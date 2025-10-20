IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж счупи ръката на дъщеря си с тояга, оставиха го в ареста

Бащата ударил момичето няколко пъти с дървена тояга

20.10.2025 | 13:02 ч. Обновена: 20.10.2025 | 13:04 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Софийският районен съд задържа под стража 52-годишен мъж, причинил средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.  

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. На 15 октомври в къща в Банкя обвиняемият е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като ѝ е счупил кост на лявата предмишница, причинявайки ѝ средна телесна повреда. 

По случая се води разследване. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

