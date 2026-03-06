Обстановката е много нажежена, но свикването на КСНС е безсмислено

Ескалацията на напрежението в Близкия изток отново постави въпроса дали България трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност.

Темата стана повод и за по-широк политически разговор за предстоящите избори, ролята на новите политически играчи и състоянието на институциите.

"Обстановката е много нажежена. Хората се безпокоят, но настоявайки за свикване на такъв съвет, партиите трябва първо да заемат позиция. Те би трябвало да проведат заседания в комисията по отбрана, в комисията по сигурност и в пленарната зала и да излязат с декларация. Това е етап преди свикване на консултативен съвет, който на този етап не би бил продуктивен", каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на "Денят ON AIR".

От една страна се твърди, че България не е пряко застрашена от конфликта, а от друга се появяват различни сигнали и коментари, които създават объркване.

Затова, според нея, политиците трябва да проявят повече политическа смелост и да излязат с ясна национална позиция.

"Не виждам смисъл да се свиква какъвто и да е съвет – нито от президента, нито от министър-председателя. От всички съвети досега излиза една декларация, която след това остава в кръглото кошче и всичко приключва", заяви PR експертът Нидал Алгафари пред Bulgaria ON AIR.

Tой смята, че вместо това институциите, отговорни за националната сигурност, трябва ясно да обяснят на обществото, че към момента няма реална заплаха за страната.

Алгафари подчерта и чисто военно-техническия аспект. Според него далекобойните ракети на Иран трудно биха достигнали до България, като освен това трябва да преминат през въздушното пространство на Турция, което прави подобен сценарий малко вероятен.

Разговорът премина и към вътрешнополитическата ситуация. И двамата гости са на мнение, че темата за сигурността често се използва и в контекста на предизборната кампания.

Според Алгафари напрежението в парламента и острият тон между политиците са типични за период преди избори, когато партиите се опитват да мобилизират избирателите си с по-остри позиции.

Проф. Пиргова обърна внимание на новия политически фактор около Румен Радев и проекта "Прогресивна България".

Според нея социологическите очаквания са тази формация да има сериозна подкрепа и дори да се превърне в първа политическа сила.

Тя обаче отбеляза, че самият Радев засега води по-умерено и предпазливо поведение, като избягва по-радикални позиции. По думите ѝ това може да се обясни и с опасения за външно влияние в изборния процес.