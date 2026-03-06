Драганов категоричен: Ще имаме ръст и тази година на туристи от Израел

Войната в Иран ще причини огромни загуби за авиокомпаниите и туроператорите – над 23 000 полета на практика не са се осъществили от началото на конфликта, а десетки хиляди туристи са блокирани в хотели в региона. На този фон, общата рамка за българския туризъм остава позитивна. Прогнозите за 2026 г. предвиждат рекордните 14 милиона влизания на чужденци в страната, при 13,6 милиона през 2025 г. Това коментира Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Първата седмица на ескалация остави хиляди българи блокирани в хотели в региона на Персийския залив и по-отдалечени дестинации като Малдивите. Според Драганов координацията между държавните органи и частните превозвачи е била на изключително високо ниво, а всички желаещи българи ще се приберат до дни.

„Организацията протича много добре на високо европейско ниво. Бяха извършени превози както с частни превозвачи, така и с Отряд 28“, коментира той, добавяйки, че в хотелите в региона е била проявена пълна съпричастност.

„Правителствата на съответните държави взеха решение, че няма да има доплащане за тези, които ще останат в хотелите... Не беше допуснато нито един чуждестранен турист да пострада по какъвто и да е начин.“

България затвърждава позицията си на предпочитана и сигурна дестинация, особено за пазара в Израел.

Статистиката показва стабилен възходящ тренд, който не е бил прекършен от предишни конфликти.

„През 2024 г., когато говорим за Израел, сме имали 163 000 пътувания на израелци към България. Миналата година (2025 г.) имаме 219 000. Ще имаме ръст и тази година от Израел, тъй като България действително много се харесва там.“

Драганов подчерта, че освен сигурността, климатът и верската толерантност са ключови предимства на страната ни:

„България е най-толерантната страна... в центъра на София на 600 метра разстояние имаме християнски храм, джамия, синагога и католическа черква. Хората се чувстват изключително комфортно.“

Имиджът на туристическите хъбове като Дубай и Абу Даби ще пострада заради военните действия,

но това няма да спре развитието на туризма в региона, смята Драганов

„Моят опит е такъв, че във всички случаи ние ще имаме един нов бум на инвестициите в този район... Тези държави се отвориха към туризма и при тях може да очакваме само положителни резултати.“

България има огромен неизползван ресурс в лицето на далечните пазари като Китай, Корея и Япония.

Пример за пропуснати ползи е сравнението със съседна Сърбия, коментира Драганов: „200 000 китайци кацат в Белград, в България са 2000. Имаме огромни резерви за задокеанските пазари.“

Ключът към отключването на този потенциал е свързаността. Драганов призова за реинженеринг на туристическото планиране и по-добра подкрепа за нискотарифните компании, тъй като поведението на туристите се е променило радикално.

„Германците вече не идват с туроператори... В момента сме на 12% през туроператори. Всичко останало се взема през телефона – билета, хотела. Хората вече знаят как да си организират почивката.“

Целия разговор може да гледате във видеото.