Граждани на протест: Кажи не на войната над България!

Граждани протестираха пред Министерството на отбраната с искане за мир и България да не бъде въвличана във войни. Демонстрацията под надслов „Днес небето ни, утре децата ни. Кажи не на войната над България!“ е организирана от партия „България може“. Протестът е заявен в Столична община.

Протестиращите поискаха оставката на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов.

Гражданите бяха издигнали плакати с надписи „Не на войната над България“, "Искам мир!“, „Не вкарвайте България в чужди войни!“, „Запрянов, запри се! Махни се от нашата родина!“ и др.

Сградата на министерството и районът се охраняваха от полицейски екипи. (БТА)