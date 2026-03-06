IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Граждани на протест: Кажи не на войната над България!

Протестиращите поискаха оставката на служебния министър Атанас Запрянов

06.03.2026 | 20:36 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Граждани протестираха пред Министерството на отбраната с искане за мир и България да не бъде въвличана във войни. Демонстрацията под надслов „Днес небето ни, утре децата ни. Кажи не на войната над България!“ е организирана от партия „България може“. Протестът е заявен в Столична община. 

Протестиращите поискаха оставката на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. 

Гражданите бяха издигнали плакати с надписи „Не на войната над България“, "Искам мир!“, „Не вкарвайте  България в чужди войни!“, „Запрянов, запри се! Махни се от нашата родина!“ и др. 

Сградата на министерството и  районът се охраняваха от полицейски екипи. (БТА)

