Ново нападение срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля

Люпчо Георгиевски: Подаден е сигнал до всички компетентни институции

06.03.2026 | 20:53 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

За ново посегателство срещу българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля съобщи БНТ, позовавайки се на председателя на клуба Люпчо Георгиевски. По сградата са изписани графити "Македония на македонците" и знаци с неприлично съдържание. На разпространено видео се вижда как двама маскирани напръскват със спрей камерата над входа на сградата. Председателят на българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля Люпчо Георгиевски съобщи още, че е подаден сигнал до всички компетентни институции.

По повод вандалската проява служебният заместник-министърът на външните работи Марин Райков коментира:

"Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи. Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират".

Македония Битоля нападение клуб Люпчо Георгиевски
