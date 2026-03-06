IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Коса Плюшено мече - хит за сезона

Много звезди залагат на нея

06.03.2026 | 20:43 ч. 0
Снимка: iStock/Lammeyer

Зимата започва да си отива, скоро ще посрещнем пролетта официално и това повлиява на тенденциите в света на модата и красотата.

През студените месеци повечето хора залагат на тъмни нюанси на косата, но с настъпването на по-топлите месеци, преминаваме към известляване на цвета и по-нежни нюанси.

Специално през март много хитов става един определен такъв - коса в цвят кестеняво плюшена мечка, съобщават от американския "Cosmopolitan".

Не говорим за русо, а за фин, целунат от слънцето нюанс, освежаване на тъмнокестенявото.  Косата остава кестенява, но е с по-меки, златисти, медни или карамелени оттенъци. Така кафявата коса изглежда по-светла, свежа, дишаща, бляскава.

Фризьорът Хюсеин Сал отбелязва пред изданието, че кафявото плюшена мечка е топъл цвят, който смесва богато шоколадаво кафяво с меки златисти, медни и карамелени нюанси.

"Идеята е косата да имитира уютната, многоизмерна козина на плюшеното мече, като дава естествен, но и многоизмерен блясък.", споделя той.

Това е една изискана и по-елегантна версия на косата в медно кестеняво.

Важно е косата да изглежда бляскава, за да се постигне ефектът. 

