Коса Плюшено мече - хит за сезона

Зимата започва да си отива, скоро ще посрещнем пролетта официално и това повлиява на тенденциите в света на модата и красотата.

През студените месеци повечето хора залагат на тъмни нюанси на косата, но с настъпването на по-топлите месеци, преминаваме към известляване на цвета и по-нежни нюанси.

Специално през март много хитов става един определен такъв - коса в цвят кестеняво плюшена мечка, съобщават от американския "Cosmopolitan".

Не говорим за русо, а за фин, целунат от слънцето нюанс, освежаване на тъмнокестенявото. Косата остава кестенява, но е с по-меки, златисти, медни или карамелени оттенъци. Така кафявата коса изглежда по-светла, свежа, дишаща, бляскава.

Фризьорът Хюсеин Сал отбелязва пред изданието, че кафявото плюшена мечка е топъл цвят, който смесва богато шоколадаво кафяво с меки златисти, медни и карамелени нюанси.

"Идеята е косата да имитира уютната, многоизмерна козина на плюшеното мече, като дава естествен, но и многоизмерен блясък.", споделя той.

Това е една изискана и по-елегантна версия на косата в медно кестеняво.

Важно е косата да изглежда бляскава, за да се постигне ефектът.

