Няма нарушение при шофьорския изпит на Виктор, който се вряза в автобус

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения, каза в предаването "Денят започва" по БНТ изпълнителният директор на ИА “Автомобилна администрация“ Слав Монов. По думите му поведението на пътя е личен избор на водача, а от самите изпити не се виждат признаци на склонност към високи скорости.

Монов каза, че в момента се извършват проверки и когато резултатите бъдат готови, ще се обявят. “Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача“, обясни изпълнителният директор на ИА “Автомобилна администрация“.

Монов апелира към всички млади шофьори да карат разумно, така както ги учат в школите – да спазват правилата и ограниченията на скоростта. Експертът коментира, че от прегледаните записи не може да види дали Виктор и имал склонност към високите скорости.

“Управлява автомобила с разумна скорост“, добавя Слав Монов.

Той каза още, че е проверен и начинът, по който Виктор е взел книжка. Монов обясни и как се осъществява контрол върху школите и кандидатите, които се явяват за придобиване на шофьорска книжка.

“Контролът се осъществява чрез видеонаблюдение, както на практическия изпит, така и на теоретичния. Има изградено звено мониторинг в агенцията, която в реално време наблюдава как протичат изпитите на теория и на практика. Също така и в 27-те областни отдела на агенцията се осъществява контрол - над 10% от провежданите изпити в реално време, а след това и на запис. Също така при подадени сигнали и жалби, от страна на граждани и обучаващи, се правят конкретни проверки на учебните центрове или на конкретен изпит се проверява чрез всички записи, които се правят. Така че контролът е доста сериозен върху провеждането на изпитите, както на теория, така и на практика“, обясни Монов.

По думите му тази година са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките на школите са 1000 и актовете са около 488. Глобите са от най-различно естество - за неспазване на правила, методики, времена и всичко е описано подробно.