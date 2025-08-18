Напълно овладян е пожарът край Стара Загора

Напълно овладян е пожарът в местността Седми километър край Стара Загора, съобщи пред БТА областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов.

По думите му нощта е минала спокойно, като през цялото време е имало дежурни екипи, които са гасили отделни огнища. В момента на място все още има три екипа.

Областният управител оцени координацията между институциите като отлична. Д-р Маринов поздрави Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за добрата работа и благодари и на останалите институции за бързата и адекватна реакция.

При пожара са унищожени между 15 и 20 постройки, но все още няма официални данни за материалните щети. Те ще бъдат оповестени, след като приключат процесуално-следствените действия.

Разследват се и причините за пожара, като едната основна версия, по която се работи, е човешка небрежност, но към момента не може да се твърди нищо конкретно, каза още областният управител.

По отношение на последните седмици д-р Неделчо Маринов коментира, че „в крайна сметка резултатът е такъв, че за пореден път показваме, че не си взимаме урок от това, което сме преживяли, било то миналата седмица или през миналата година“. Областният управител подчерта, че е време обществото да престане да се държи безотговорно.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа вчера. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели.

Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи, около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали. В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза „Крумово“.

Обявено беше частично бедствено положение.