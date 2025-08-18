IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Летовници налитали на бой на спасителите, които ги вадят от водата при червен флаг

40-50 см от плажа отне само за няколко дни морето

18.08.2025 | 10:22 ч. Обновена: 18.08.2025 | 10:32 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хората не изпълняват предписанията на спасителите, които действат по наредбата, дадена от БЧК, затова винаги има трагични случаи в морето. Това обясни Васил Алексиев, инструктор от БЧК, пред Нова тв.

От началото на лятото 20 са удавените по Черноморието ни по данни на БЧК. Инцидентите зачестяват от края на юли, защото морето е бурно твърде дълго. Вече повече от две седмици силни ветрове вдигат вълна, преди това пък мъртво вълнение се появи по-рано от обичайното и рискът е голям. Хора постоянно опитват да влизат при червен флаг, оплакват се спасители.

Свързани статии

Често се стига до конфликтни ситуации, дори до физическа агресия от страна на плажуващите, оплака се концесионер на плаж. Летовниците трябва да се научат да спазват правилата, защото това е важно за техния живот, допълни той.

Морето привидно е спокойно, но ако започне да духа вятър, ситуацията се променя, затова трябва да се гледа флаговата сигнализация. 40-50 см от плажа отне само за няколко дни морето.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

червен флаг мъртво вълнение Черноморие летовници спасители
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem