Задържаха двама мъже за пожара край Стара Загора

Двама мъже на 40 и 39 години, предизвикали пожар в близост до Стара Загора в неделя, са задържани за срок до 24 часа, съобщава БГНЕС.

Огънят пламна минути след 15 часа вчера в местността "Черния мост", северозападно от Стара Загора.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрастналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу".

Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Заради пожара хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската Пожарна и техни колеги от Сливен.

За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от Министерство на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

В гасителните дейстивя се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци, и представители на други институции.

Тази сутрин пожарът е локализиран, на място има екипи на пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволци.