В кадър: Над 110 000 подписа срещу отглеждането на телета в клетки

За забрана за отглеждането на телета в клетки призоваха граждани и активисти, които се събраха пред сградата на Народното събрание днес. Инициативата е организирана от организацията „Невидими животни“, която внесе в парламента 110 000 подписа с искане за законодателна забрана на клетките за телета. Според активистите модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане е хуманното.
Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас в средните и по-големи индустриални ферми за мляко, каза пред журналисти председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров. След раждането телето се затваря в клетка, в която то е заключено, в която едва може да се обърне, не може да излезе, да тича, да бъде сред други телета, посочи той. Вместо това телето има детство в бетонна килия или зад железни решетки, каза Димитров. Забраната трябва да се направи е в Закона за ветеринарномедицинската дейност, отбеляза той и добави, че депутати са заявили подкрепа за каузата. Петицията трябва да бъде обсъдена в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и в Комисията по земеделието, храните и горите, след което да бъде инициирана законодателна промяна.
Фермери също подкрепят инициативата. Привърженик на груповото отглеждане на телета е Господин Иванов, животновъд от Карнобат. По този начин телетата ще са по-щастливи и ще се чувстват по-добре, каза той пред БТА. И добави, че възнамерява да инвестира в групово отглеждане и хранене с робот. Законът в момента не забранява да ги отглеждаме групово, но има определени квадрати на едно теле, посочи животновъдът. И разказа, че роботът за хранене е за сухото или естествено малко, с което се изхранва животното. Чрез робота се задава време и приемът на мляко, посочи също Иванов. Той подчерта, че храненето чрез робот може да предотвратява заразяването сред телетата, защото не се струпват всички наедно, а се хранят индивидуално. Животните обичат животните си и искат да се грижат за тях, каза той пред събралите се.
