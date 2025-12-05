Ретроградният Меркурий приключи, 5 зодии си връщат късмета

Ретроградният Меркурий приключи. Той започна на 9-ти ноември и продължи до 29-ти ноември. Събитието винаги предизвика хаос, забавяния, обърквания. Но от няколко дни планетата отново е директна. Това значи, че за някои зодии предстои по-хубав период. Отдъхват си и ще имат късмет. Ето кои са те, според "Vice".

Овен

Време е да приемат фактите - никога няма да имат пълна сигурност в живота си, особено що се касае до връзките. Целта е да се свързват с другите, въпреки рисковете и несигурността, които идват с това. През периода научиха неща за важните връзки в живота си. Трябва повече да се доверяват на хората. Не могат винаги да печелят, но истинската интимност не брои резултати, загуби и победи.

Близнаци

Време е да поставят някои граници и да си върнат контрол над живота. Никой друг няма да го направи вместо тях. Сега е най-доброто време да сторят това. През тази есен им беше трудно. Но с директния Меркурий - идва повратен момент, що се касае до здравето и рутината в работата. Някои хора им пречеха да разполагат добре с времето си и да си планират графика. Но да не ги обвиняват, нека просто казват "не".

Останалите вижте в teenproblem.net