Защо туристи посещават места на зверства?

В зори величествените колони и сгради на Палмира блестят златисто на фона на небето. Оазисният град (на снимката), построен на древен търговски път, някога беше една от най-популярните туристически дестинации в Сирия, привличайки около 150 000 посетители годишно. След избухването на гражданската война през 2011 г. този брой рязко спадна, тъй като бунтовниците и ислямистките групи се бореха с войските на Башар ал-Асад за контрол. Палмира беше затворена за международни посетители: достъп имаха само руските и иранските войници, дошли да подкрепят сирийския деспот.

Мразният режим на Асад падна преди година, на 8 декември 2024 г., и туристите бавно се завръщат в Сирия, пише The Economist. Някои идват, за да се възхитят на останките от великолепните храмове, театри и гробници. (Джихадистите взривиха паметници, които смятаха за идолопоклоннически, включително Храма на Бел, осветен преди почти 2000 години. Няколко посетители обаче търсят по-зловещи тръпки. Те искат да видят белезите на Сирия, да стъпят на земята, където са се водили битки, бомбардировки и жестокости. Те са известни като „тъмни туристи“.

Те обменят съвети в Instagram и TikTok. Пътуващите до Сирия искат да видят разрушените предградия на градовете или да позират за снимки с танковете, оставени от руснаците. Някои се надяват да посетят Сайдная: най-известният затвор в страната, намиращ се в покрайнините на Дамаск, известен като „човешката кланица“. Бунтовниците го завзеха, след като Асад избяга от страната си; затворът сега е празен и затворен. Но предприемчиви екскурзоводи обещават, че могат да вкарат любопитни пътешественици вътре.

Сред тези екскурзоводи е Рита Бадран, студентка по стоматология, която рекламира услугите си на повече от 25 000 последователи в Instagram. Частна обиколка на Сирия струва 130 долара на човек; За да посети Сайдная, тя начислява „такса за разрешително“ от 100 долара (познава някои от охраната).

Водила е посетители – предимно от Америка и Европа – да видят самолетите, които режимът на Асад е използвал за хвърляне на бомби върху цивилни, и да разгледат тунелите, изкопани под Дамаск от бунтовниците.

„Тук все още са погребани стотици или хиляди хора, които не са могли да бъдат извадени“, казва тя, докато се разхожда през опустошения пейзаж.

Тъмният туризъм е голям бизнес.

Global Industry Analysts, компания за пазарни проучвания, оценява, че пазарът на мрачния туризъм е на стойност 35 милиарда долара и ще нарасне до 41 милиарда долара до 2030 г. (В определението си за мрачен туризъм тя включва посещения на места като Мемориалния музей на 11 септември, както и бойни полета, концентрационни лагери и зони на бедствия.) Освен Сирия, хората се отправят към опасни страни като Иран, Северна Корея, Южен Судан и Украйна.

В Израел „тъмните туристи“ посещават местата, където 1200 души бяха убити при атаките на „Хамас” на 7 октомври 2023 г. В Афганистан операторите се възползват от интереса към живота под управлението на талибаните; след като джихадистката групировка се завърна на власт през 2021 г., броят на туристите скочи от 2300 през 2022 г. до около 7000 през 2023 г. А в Мексико хората могат да резервират „нощна разходка“ – симулирано незаконно преминаване на границата, с „контрабандисти“ и „охранители“.

Терминът „тъмни туристи“ е въведен през 1996 г. от Дж. Джон Ленън и Малкълм Фоли, двама академици, които наблюдават обществения интерес към посещението на мястото на убийството на Джон Ф. Кенеди.

Питър Хоенхаус, основател на dark-tourism.com и автор на „Атлас на мрачните дестинации“, предлага идеята да бъдем свидетели. На своя уебсайт той пише, че мрачният туризъм е „уважително и просветено туристическо ангажиране със съвременната история и нейните мрачни места/страни по трезвен, образователен и несензационен начин“.

Той твърди, че в общественото въображение терминът обединява два типа хора: тези, които търсят да разберат миналото, и любопитните, които искат да си направят безвкусни селфита. Много от 1,8 милиона души, които посетиха Аушвиц през 2024 г., го направиха, за да отдадат почит в мемориала и музея на Холокоста. Други обаче позираха за снимки на релсите извън концентрационния лагер.

„Има егоистични идиоти и има мрачни туристи“, казва Хоенхаус. „Те не са едно и също нещо.“