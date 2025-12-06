Спират камионите през „Капитан Петко войвода–Орменио“

Преустановява се пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменио“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).

По-рано турското министерство на търговията съобщи, че обработката на камиони на граничен пункт Ипсала/Кипи е преустановена от вечерта на 2 декември заради протестите на гръцките фермери, които са блокирали пътищата от гръцката страна, предаде днес турският информационен сайт „Тюркийе тудей“. В профила на министерството в социалната мрежа Екс служители заявиха, че гръцките фермери са затворили пътя за камиони към пункта Ипсала/Кипи. Министерството също така съобщи, че е получило информация, че граничният пункт Орменион-Капитан Петко войвода на границата с България е блокиран по подобен начин от фермери.

Свързани статии Границата с Гърция е отворена и в двете посоки за камиони

На границата с Гърция поради протести на гръцките земеделски производители от Северна Гърция в района граничен преход „Кулата - Промахон“ е преустановено пропускането на товарни автомобили от и за Гърция.