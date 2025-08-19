IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа и разлято гориво блокира АМ "Тракия"

Инцидентът е станал около км 58

19.08.2025 | 15:08 ч. Обновена: 19.08.2025 | 16:01 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа и разлято гориво ограничава движението при км 58 на автомагистрала "Тракия". Движението е ограничено двупосочно в изпреварващите ленти. Катастрофата е станала в средната разделителна ивица.

Трафикът се осъществява в активните и аварийните ленти на магистралата и се регулира от "Пътна полиция”.

АПИ добавя, че през почивните дни е имало засилени проверки, а пътните полицаи са засекли няколко шофьора с висока скорост.

 На магистралата са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама шофьори са засечени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като изпилвали скоростта му за “прикритие“.

Пътните полицаи са глобили и двама водачи, защото се движели продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.

АПИ Тракия магистрала катастрофа разлято гориво
