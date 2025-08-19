Катастрофа и разлято гориво блокира АМ "Тракия"

Катастрофа и разлято гориво ограничава движението при км 58 на автомагистрала "Тракия". Движението е ограничено двупосочно в изпреварващите ленти. Катастрофата е станала в средната разделителна ивица.

Трафикът се осъществява в активните и аварийните ленти на магистралата и се регулира от "Пътна полиция”.

АПИ добавя, че през почивните дни е имало засилени проверки, а пътните полицаи са засекли няколко шофьора с висока скорост.

На магистралата са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама шофьори са засечени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като изпилвали скоростта му за “прикритие“.

Пътните полицаи са глобили и двама водачи, защото се движели продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.