Тръмп няма намерение да се среща с Путин, ако няма да има сделка

Американският президент заяви, че не иска безсмислена среща

25.10.2025 | 23:45 ч.
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Във вторник Тръмп вече заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Днес президентът на САЩ повтори тази позиция на път за Катар, където самолетът му ще спре за презареждане, преди да продължи към Малайзия, където утре предстои среща на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

"Трябва да знам, че ще постигнем споразумение", каза Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1" в отговор на въпрос какво би могло да го убеди да се срещне отново с Путин.

"Няма да си губя времето. Винаги съм имал чудесни отношения с Владимир Путин, но това беше много разочароващо", добави той, имайки предвид опитите за уреждане на руско-украинския конфликт, пише БТА.

Тръмп Путин Русия Украйна
