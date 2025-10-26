Тръмп се надява Китай да повлияе на Русия за мира в Украйна

Доналд Тръмп заяви, че иска помощта на Китай за постигане на мир между Русия и Украйна, докато се стреми да сложи край на войната, съобщи Би Би Си.

„Бих искал Китай да ни помогне с Русия,“ каза американският президент на борда на самолета Air Force One, на път за Азия, където ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея.

Изявлението на Тръмп идва въпреки факта, че Китай е най-близкият съюзник на Русия и осигурява жизненоважна подкрепа за Москва, откакто Западът наложи санкции заради войната в Украйна.

Коментарите му се появяват след тежка седмица за Киев – САЩ отказаха да предоставят крилати ракети Томахоук, лидерите на ЕС не размразиха руските активи за финансиране на украинската отбрана, а руските удари продължават да вземат жертви.

През последните месеци приключването на войната се превърна в централен приоритет за Тръмп. Въпреки предизборните му обещания за бързо решение, до момента не е постигнато примирие. Срещата му с Владимир Путин през август не доведе до резултати, а според самия Тръмп той става все по-разочарован от Москва:

„Всеки път, когато говоря с Владимир, разговорът е добър, но после не се случва нищо,“ каза Тръмп по-рано тази седмица.

На 22 октомври Тръмп обяви нови санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – първата пряка мярка на администрацията му срещу Москва от началото на войната. Ефектът от тези санкции все още не е ясен, но Кремъл обяви, че е „имунизиран“ срещу тях.

Въпреки, че срещата на Тръмп със Си Дзинпин се очаква да бъде посветена основно на напрежението в търговските отношения между двете страни, американският президент подчерта, че ще обсъди „всичко“, включително и войната в Украйна:

„Имам много добри отношения с президента Си. Той също иска тази война да свърши,“ каза Тръмп, добавяйки, че китайският лидер „може да окаже голямо влияние върху Путин“.

Пекин никога не е осъдил руската инвазия и многократно е обвиняван от Запада, че подпомага руската военна машина чрез покупки на петрол и доставки на двойно предназначени материали – използваеми както за граждански, така и за военни цели.

Путин и Си често определят отношенията си като „приятелство без граници“, а Русия разчита на износа на газ за Китай и други азиатски държави, за да компенсира загубите от западните санкции. Миналия месец Си, Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун демонстрираха единен фронт по време на мащабен военен парад в Пекин.

Коментарите на Тръмп бележат нов етап в опитите му да демонстрира активна външна политика и посредничество по украинската криза. Но надеждите за китайска помощ изглеждат ограничени – Пекин остава ключов икономически и стратегически партньор на Москва и досега не е проявявал готовност да застане на страната на Запада в конфликта, пише БГНЕС.