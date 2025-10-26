В какъв режим влиза мозъка ни, когато заспиваме?

Новo изследване на учени от Mass General Brigham показва, че мозъкът претърпява координирана промяна в дейността си, когато преминава от будно състояние към сън.

Използвайки най-нови технологии за образна диагностика, учените откриват, че по време на бавновълнов сън (NREM) — дълбоката и възстановителна фаза — зоните, които управляват движението и възприятията, остават активни, докато областите, свързани с мисленето, паметта и въображението, се „изключват“ и консумират по-малко енергия. Резултатите са публикувани в списанието Nature Communications.

„Това изследване показва как мозъкът остава чувствителен към заобикалящия свят, дори когато съзнанието постепенно угасва по време на сън“, обясни д-р Дзинюан Чен, ръководител на екипа от Центъра за биомедицински образи „Мартинос“ към Масачузетската обща болница.

„Проследяването на връзката между мозъчната активност, енергийния разход и кръвотока ни дава нова представа за механизмите зад неврологичните и сънните заболявания“, уточни той.

По време на съня тялото преминава през два основни етапа — NREM и REM.

Фазата NREM е най-дълбокият и възстановителен сън, важен за мозъчната функция, физическото здраве и „пречистването на отпадъци“ от мозъка. Много от тези процеси обаче все още не са напълно изяснени.

Екипът изследва 23 здрави доброволци по време на кратки следобедни сънни сесии, използвайки нов комбиниран метод EEG–PET–MRI, който позволява едновременно проследяване на мозъчната активност, кръвния поток и начина, по който мозъкът използва енергия.

Резултатите показват, че с навлизането в по-дълбок сън мозъкът използва все по-малко енергия, но кръвотокът става по-динамичен, особено в сетивните области, които остават „в готовност“.

Междувременно когнитивните зони се успокояват, а потокът на цереброспинална течност се засилва — процес, който подпомага изчистването на отпадъчни вещества и поддържа чувствителност към външни сигнали, които могат да доведат до събуждане./БГНЕС