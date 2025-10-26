IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж пострада сериозно по време на лов край Велинград

Транспортиран е с въздушна линейка до столична болница

26.10.2025 | 02:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Млад мъж е пострадал тежко по време на лов край Велинград и е откаран с въздушна линейка в столична болница, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че пострадалият е на 28 години, а инцидентът е станал по време на ловен излет в пресечена и стръмна местност в района на село Драгиново. Според очевидци мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере, посочи Стоянов.

Пристигайки на мястото, екип на "Спешна помощ" е установил, че състоянието на пострадалия не позволява да бъде транспортиран по земя, тъй като крие опасност за живота му, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.

Младият мъж е изваден от дерето от членовете на ловната дружинка, а впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са помогнали той да бъде пренесен до мястото, където е успяла да кацне въздушната линейка, пише БТА.

