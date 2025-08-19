Везиева: Инфлацията ще расте, не догонваме доходите на Европа

"Няма как да имаме скъп енергиен ресурс, административно да увеличаваме разходите за заплати и да не очакваме да се вдигне инфлацията", коментира бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея инфлацията ще продължи да расте.

"Ние ползваме много скъпи енергийни ресурси. Най-големият участник на пазара на труда е държавата и административното увеличаване на заплатите води до това. Тя не е равна на производителността. Ние не догонваме доходите на Европа, към което всъщност се стремим, влизайки след 1 януари там. Не растат спекулативно цените. Когато сме в пазарен механизъм и икономика, да говорим за спекулация означава, че трябва да сравняваме спекулация спрямо какво? Пазарният механизъм казва, че търговията е свободна", подчерта Везиева пред Bulgaria ON AIR.

"Създава се стрес в бизнес средата. Всички са настръхнали. Всички казват едно и също - това, което се случва, ще доведе до влошаване на бизнес средата, до това да изчезнат стоки. Ако има нещо, за което държавата има водеща роля, то е да подпомогне малкия и средния бизнес, за да остане той конкурентоспособен", смята бившият министър.

Дошъл е моментът да се инвестира в нещо нестандартно, но работещо, категорична е Везиева.

Везиева изтъкна, че според последните представени числа фискалната ни дисциплина е доста разклатена, тъй като теглим заем, за да плащаме заплати и осигуровки.

"Ако има нещо, което може да помогне в момента на бюджета, е да се пипнат парите за капиталови разходи, което най-вероятно ще се случи. Европа не е в най-доброто си състояние. За да влезем в Еврозоната, за да сме конкурентни, трябва да помислим за българската икономика. Трябват насърчителни мерки за малкия и средния бизнес", настоя гостът.

Гледайте целия разговор във видеото.