Какво ще решава Министерският съвет днес

1. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 30 юни 2025 г. на Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. за приемане на План за намаляване на административната тежест.

Внася: министър-председателят

2 Проект на Решение за одобряване на Десети национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за одобряване на състав на делегацията на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните доклади.

Внася: заместник министър-председателят

3. Проект на Постановление за определяне размера на частта от пристанищните такси за ползване на пристанищната инфраструктура в пристанищата по чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, която Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" следва да предостави на Изпълнителна агенция „Морска администрация" през 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

4. Проект на Решение за одобряване проект на Конвенция за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за провеждане на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

6. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България, за определяне състава на българската делегация за участие в 28-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз и за упълномощаване на ръководителя на делегацията да подпише актовете на Всемирния пощенски съюз.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

7. Проект на Решение за отнемане правото на управление върху съоръжение - публична държавна собственост, от Агенция „Пътна инфраструктура" и за предоставянето му за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията; министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за изменение на Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на Програми съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.

Внася: министърът на финансите

10. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, съставено на 13 декември 2023 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за разрешаване влизане и пребиваване на научноизследователски кораб R/V TUBITAK MARMARA, плаващ под знамето на Република Турция в морските пространства на Република България в периода от 5 до 20 септември 2025 г., за участие в научна експедиция.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2011 г.

Внасят: министърът на вътрешните работи; министърът на здравеопазването

13. Проект на Решение за функциониране на Националния координационен механизъм за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985" - Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти - публична държавна собственост, в полза на община Троян, област Ловеч.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Националната агенция за приходите за нуждите на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите София, офис Перник.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за отпускане на персонална пенсия по Кодекса за социално осигуряване.

Внася: министърът на труда и социалната политика

21. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.

Внася: министърът на здравеопазването